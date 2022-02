Cessione crediti edilizi. Confartigianato Sardegna scrive alle Istituzioni

EDILIZIA – Bonus edilizi e cessione dei crediti: 23 mila aziende del “sistema casa” in difficoltà. Confartigianato Sardegna scrive a Solinas, Prefetti, Parlamentari e Consiglieri Regionali e allega un decalogo con le necessarie modifiche: “Rivedere le norme: le

restrizioni puniscono la maggioranza delle realtà sane”. Tenuta occupazionale (50mila addetti) e ripresa a rischio. Sull’Isola, dal superbonus oltre 600millioni di euro e dalle detrazioni più di 500 milioni di investimenti.

Confartigianato Imprese Sardegna ha scritto al Presidente della

Regione, Christian Solinas, ai Prefetti di Cagliari, Oristano, Nuoro e

Sassari, ai Parlamentari e ai Consiglieri Regionali per esprimere la

preoccupazione delle imprese delle costruzioni, dell’impiantistica e

dell’indotto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

decreto-legge “Sostegni ter” che, all’articolo 28, ha introdotto una

forte restrizione al sistema delle cessioni del credito nelle

operazioni legate alle agevolazioni di riqualificazione energetica ed

edilizia degli immobili. L’Associazione ha, inoltre, allegato alle

missive, un decalogo con i motivi per i quali la norma deve essere

necessariamente modificata.

Un comparto, quello del “sistema casa” dell’isola, rappresentato da

23mila imprese e 49mila addetti, il cui il fatturato, trainato

dall’effetto bonus casa e superbonus, è cresciuto del 35,9% rispetto

al periodo pre-covid, immettendo sul mercato delle imprese edili oltre

500 milioni di euro di liquidità.

La posizione della Presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai

“Tra le imprese e gli addetti del settore, che già si trovano ad

affrontare le gravi ripercussioni connesse all’aumento dei prezzi

delle materie e al difficile approvvigionamento delle stesse – scrive

Lai a nome delle MPI sarde interessate dai bonus casa – vi è una grandissima

preoccupazione e tantissimo disagio a causa di questo ennesimo

provvedimento che sta avendo un impatto fortemente negativo anche

sugli utenti finali. Non passa istante senza che le nostre sedi

territoriali ricevano richieste di chiarimento da chi ha cantieri

aperti, forniture da consegnare e lavori da chiudere”.

“Oltre alle criticità legate sia alla sostenuta ripresa in atto e sia

a manovre speculative – continua Confartigianato Sardegna nella

missiva – la situazione risulta particolarmente pesante per quelle

imprese che hanno garantito ai cittadini di poter fruire delle

agevolazioni, attraverso lo sconto in fattura o l’acquisizione del

credito direttamente dal consumatore, e che ora si trovano con la

difficoltà, se non l’impossibilità, di cedere a loro volta il credito,

con negative ripercussioni sui flussi di cassa, sulla programmazione

dell’attività aziendale e sulla tenuta occupazionale”.

L’Associazione Artigiana, ricordando e non sottovalutando anche il

problema delle frodi su cui, stando alle notizie di stampa, diverse

Procure stanno indagando, evidenzia anche gli effetti perversi che

tali norme hanno e che provocano un blocco nell’operatività di tante

imprese oneste e responsabili. Situazione che, di fatto, produce

ripercussioni negative su cittadini e consumatori che hanno fatto

affidamento sulla possibilità di utilizzare l’agevolazione per

adeguare i propri immobili ai più elevati standard di efficienza

energetica e di sicurezza sismica.

“Tale blocco di operatività, oltre a non garantire una veloce

transizione green che rappresenta uno dei più ambiziosi progetti

dell’Unione europea – sottolinea Confartigianato – rischia di

raffreddare la tanto auspicata ripresa economica e, conseguentemente,

il positivo andamento del PIL anche in Sardegna”.

Per l’Organizzazione Artigiana, infatti, lo sviluppo e la

sostenibilità oltre a rappresentare un interesse nazionale,

rappresentano l’interesse di ogni comunità locale, fondata sulla

sostenibilità sociale, economica e ambientale.

“È auspicabile che le norme in questione vengano rapidamente riviste e

modificate per consentire la piena ripresa delle attività, ora di

fatto sospese per l’incertezza che ne è scaturita – rimarca la

Presidente Maria Amelia Lai – le norme, pur mantenendo adeguati

presidi di controllo sulla “bontà” dei soggetti che operano

nell’ambito della cessione dei crediti, devono consentire un numero

adeguato di transazioni fra coloro che partecipano alla filiera

dell’intervento e, in ogni caso, ammettere sempre la possibilità di

cessioni nei confronti di intermediari finanziari iscritti ai relativi

albi”.

Poi l’appello finale degli Artigiani: “Siamo convinti che anche dalle

Istituzioni locali, attraverso lo strumento della Conferenza Stato

Regioni – conclude l’Associazione Artigiana – possano arrivare le

giuste sollecitazioni al Governo nazionale affinché, una volta per

tutte, venga stabilizzato in modo chiaro il quadro normativo di

riferimento, nell’interesse dei cittadini e degli operatori

economici”.

Decalogo

Ecco i dieci punti per i quali l’articolo 28 deve essere

modificato: 1) cambi in corsa nelle regole disorientano le imprese; 2)

stabilità normativa indispensabile per consumatori e imprenditori; 3)

mercato già bloccato dall’effetto annuncio; 4) tutta la filiera

compromessa; 5) non solo danni economici; 6) in gioco anche la

reputazione delle imprese; 7) a rischio liquidità e programmi di

sviluppo delle imprese; colpiti gli operatori onesti e responsabili;

8) aumenta la sfiducia verso un efficace strumento per la transizione

green; 9) rallenta la corsa verso obiettivi di risparmio ed efficienza

energetica; 10) l’accesso agli incentivi diventa elitario.

Per il solo Superbonus 110%, in Sardegna le asseverazioni al 31

gennaio 2022 sono state complessivamente 3.558 per un totale di

investimenti pari a 628 milioni di euro e investimenti lavori conclusi

di 408 milioni di euro. I condomini registrano 290 asseverazioni per

250 milioni di detrazioni (investimento medio di 864 mila euro), per

le unifamiliari le asseverazioni sono 2.328 per 273 milioni di

investimenti (investimento medio 117 mila), mentre per le case

indipendenti le asseverazioni sono 940 per 104 milioni di investimenti

(investimento medio 110mila).

Secondo l’analisi “Agevolazioni fiscali della filiera della casa in

Sardegna”, realizzato dall’Osservatorio per le Micro e Piccole Imprese

di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzando i dati dal

2016 del MEF-Dipartimento delle Finanze, nell’Isola la fruizione degli

sgravi sul “sistema casa”, la quota delle detrazioni è cresciuta in

modo considerevole. Per le detrazioni si è partiti dai 42 milioni di

euro del 2011, passando per 78 del 2015, fino ad arrivare ai 93 del

2018. Nel 2019, 161mila contribuenti sardi hanno detratto 107milioni

di euro (media 66.300 euro) per la riqualificazione delle abitazioni,

generando così un giro d’affari per le imprese di 214 milioni di euro.

Sempre nel 2019, per il risparmio energetico, 45.561 cittadini hanno

invece portato in detrazione 23milioni di euro, per una media di 503

euro, immettendo nel mercato poco meno di 34 milioni di euro. Grazie a

questi numeri, grazie alle detrazioni in Sardegna la riqualificazione

degli immobili, strutturale ed energetica, ha consentito di immettere

nel circuito economico ben 248 milioni di euro che, per la quasi

totalità, sono andati a sostenere le piccole e medie imprese sarde.

Nel 2020 e 2021 possiamo stimare DETRAZIONI per un totale di circa 260

milioni di euro, equivalenti a INVESTIMENTI per circa 500 milioni di

euro. Tali incentivi hanno avuto effetto positivo e diretto sul 13%

dei lavoratori del settore: in valori assoluti, si parla di oltre

5mila persone su un totale di quasi 40 mila addetti. Nel dettaglio

della distribuzione per tipologia di lavori degli investimenti

sostenuti da ecobonus, nel 2020, si registra il 38% riferito ai

serramenti, il 27,6% riferito a pompe di calore, il 10,5% a

schermature, l’8,8% a pareti orizzontali, il 5,6% a pareti verticali,

il 4,6% a Caldaia a condensazione, il 2% Impianti a biomassa, l’1,7%

il solare termico e lo 0,2% a building automation.