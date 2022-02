Cena in Festa con Sandro Murru Kortezman

Sandro Murru Kortezman: 19/2 Cena in Festa @ Shabby – Serramana (SU)

Sabato 19 febbraio c’è una bella news per chi a Serramanna, bella cittadina a una trentina di minuti di auto da Cagliari in provincia Sud Sardegna, ha voglia di rilassarsi e cenare con gli amici ascoltando e cantando ottima musica.

Infatti la musica e l’energia di Sandro Murru Kortezman, dj producer internazionale noto in tutto il mondo, vanno in scena allo Shabby Drink & Restaraunt per una Cena in Festa tutta da vivere.

advertisement

La musica di Sandro Murru Kortezman, professionista di grande esperienza, fa la differenza. Murru sa sempre come stupire il pubblico tra ritmo e melodia. Le sue cene animate e musicate danno sempre energia.

Sarebbe già abbastanza, ma i risultati del suo nuovo singolo, “Power”, prodotta con Mitch B., sono davvero eccellenti. Dopo aver superato in poche orei 50.000 ascolti su Spotify in diverse importanti playlist, è ai vertici della chart House di Beatport, il sito più amato dai dj di tutto il mondo… ed è entrato pure in ottima posizione (è la più alta nuova entrata) su Dance Directory, la classifica italiana di riferimento per la musica da ballo.

“Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce”, dice sorridendo. Negli anni ’90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui “Obsession” e “Stay with You”.

Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar… Tra un disco e l’altro, tante serate e tanta radio.

Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E’ un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi.

Il motto “canta che ti passa” funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).

Shabby Drink & Restaraunt (via Rinascita 8A, Serramana – SU)

Menù a partire da 20 euro.

Info e prenotazioni 3296335465, 3382012247