CeDAC / Prosa: da sabato 19 febbraio nell’Isola “Que Serà” di Roberta Skerl

Edy Angelillo con Roberto D’Alessandro e Paolo Triestino (sua la regia) nell’Isola per la Stagione del CeDAC Sardegna con “Que Serà” di Roberta Skerl, una coinvolgente commedia sul senso della vita e il valore dell’amicizia in tournée da sabato 19 febbraio tra Ozieri, Alghero, Carbonia e Santa Teresa Gallura

Una riflessione sul significato dell’amicizia con “Que Serà” di Roberta Skerl, una commedia dolceamara su temi importanti e di stringente attualità, diretta e interpretata da Paolo Triestino, protagonista sulla scena con Edy Angelillo e Roberto D’Alessandro (produzione Diaghilev in collaborazione con Fiore e Germano) in cartellone in prima regionale sabato 19 febbraio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, domenica 20 febbraio alle 21 al Teatro Civico di Alghero, lunedì 21 febbraio alle 20.45 al Teatro Centrale di Carbonia e infine martedì 22 febbraio alle 21 all’Auditorium Comunale “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura sotto le insegne della Stagione di Prosa 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e dei Comuni aderenti al Circuito e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

advertisement

La pièce racconta una piacevole serata d’estate in compagnia, con una cena in giardino rallegrata dalla musica brasiliana, tra parole in libertà, discussioni, confidenze e risate: Filippo, Giovanni e Ninni, «amici da sempre e per sempre» si ritrovano a fare il punto sulle rispettive esistenze, tra ricordi del passato e prospettive per il futuro, finché una rivelazione inattesa cambia tutto e pone un difficile dilemma.

Sulle note della celebre canzone di Chico Buarque de Hollanda, da cui Ivano Fossati ha tratto la versione italiana splendidamente interpretata da Fiorella Mannoia, “Que Serà” indaga sulla profondità dei legami, su quanto siamo disposti a fare per il nostro migliore amico: Roberta Skerl affronta questioni delicate e cruciali con la leggerezza della commedia, tra ironia e poesia.