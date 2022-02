Casa Trend, Gruppo Tecnocasa: online la sedicesima edizione

“Il 2021 ha messo in luce un mercato immobiliare in ripresa, con compravendite e prezzi in aumento. Quello che sembrava essere una spinta dovuta al lockdown a cui siamo stati sottoposti si è invece confermato un trend consolidato. C’è desiderio di casa e, parte dei risparmi accumulati durante la pandemia, si stanno riversando sulla casa”

Sono queste le prime considerazioni contenute nella prefazione della sedicesima edizione di “Casa Trend”, pubblicazione annuale del Gruppo Tecnocasa.

Grazie alla presenza di una rete capillare di professionisti preparati e dotati di strumenti utili alla rilevazione sistematica dei dati, gli analisti dell’Ufficio Studi hanno delineato un quadro completo del mercato della casa individuando le tendenze in atto sul comparto del real estate e dei mutui.

SETTORE IMMOBILIARE Un approfondimento dettagliato sul trend dei prezzi, delle compravendite, dei canoni di locazione, della domanda e dell’offerta, dei tempi di vendita, di quante annualità di stipendio occorrono per comprare casa, con uno sguardo alle previsioni di mercato. Vi è poi la parte dedicata alle analisi socio-demografiche, oltre ad una panoramica sulla casa vacanza e sull’acquisto per investimento. Novità di questa edizione l’analisi dello sconto medio, ovvero di quanto viene ribassato il prezzo richiesto dalla proprietà durante la trattativa che porta poi alla compravendita finale.

SETTORE CREDITIZIO Il comparto dei finanziamenti è altrettanto da attenzionare: gli esperti Kìron entrano nel merito dell’andamento dei mutui ipotecari alla famiglia e delle variabili che lo influenzano ovvero volumi erogati, importo medio, consistenze, tassi di interesse. Anche in questo caso è presente un’analisi socio-demografica che mette in luce le caratteristiche principali del mutuatario e del finanziamento.