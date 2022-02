Carloforte. Due arresti per ricettazione in zona La Caletta

Ieri a Carloforte, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi e di un intervento su strada, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione, due ragazzi rispettivamente di 31 e 39 anni, entrambi di Carloforte, il primo con precedenti denunce a carico e il secondo incensurato.

Entrambi sono stati fermati nel corso di un servizio perlustrativo in località “La Caletta”, nel parcheggio adiacente all’albergo Baia D’Argento. I carabinieri avevano notato un veicolo Fiat Panda allontanarsi repentinamente al loro arrivo.

I due sono stati in breve raggiunti e sottoposti a controllo e, a seguito di perquisizione veicolare, è stata rinvenuta varia merce della quale gli occupanti del mezzo non sono stati in grado di motivare in qualche modo ragionevolmente la provenienza.

Si trattava di cavetteria varia, di oggetti di arredo bagno e di due taniche di vernice. Materiale verosimilmente sottratto a un cantiere edile secondo l’interpretazione più verosimile e comunque i due denunciati non ne hanno potuto rappresentare un’altra. Anche il loro maldestro tentativo di fuga predispone negativamente nell’ interpretazione complessiva del loro comportamento.