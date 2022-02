Carassecare: Carnevale con AssociazionesardiGramsci

Carrasecare/Carnevale con l’Associazione sardi Gramsci e l’Istituto Superiore Etnografico della Sardegna

Saranno interamente dedicate al Carnevale in Sardegna e in particolare a quello barbaricino le giornate Carrasecare/Carnevale programmate dall’Associazione sardi Gramsci di Torino in collaborazione con l’ISRE – Istituto Superiore Etnografico della Sardegna.

Venerdì 25 febbraio, alle ore 18, in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’Associazione Gramsci Paolo Piquereddu antropologo museale già direttore dell’ISRE, dialogherà con Matteo Mereu, Enzo Cugusi e Francesco Pongiluppi, intorno ai carnevali sardi al loro significato. “

”Quando si pensa al carnevale lo si associa a maschere, colori, feste e allegria. Ma in Barbagia il carnevale è un’altra cosa: pochi colori, scene che rievocano riti ancestrali e maschere antropomorfe che inquietano.

Il carnevale barbaricino, affascina per la sua storia e per le sue maschere, rievoca antichi rituali propiziatori legati al ciclo delle stagioni e al mondo degli inferi ”” dice Piquereddu.

Sabato 26 febbraio l’appuntamento è alle 16 quando prenderà avvio la festa a base di dolci tradizionali, – non mancheranno zippulas e cattas -, cannoanau e animazione per adulti e bambini.

In serata saranno proiettati i film:

Intintos di Ignazio Figus 33’ A Olzai e in alcuni altri paesi della Barbagia l’ultimo giorno di Carnevale si svolge il Mercoledì delle Ceneri.

Della giornata che nella tradizione liturgica cattolica è caratterizzata dalla cerimonia del memento mori, può essere letto un richiamo nelle azioni di imbrattamento con fuliggine delle facce della gente effettuate dalle maschere.

Per il resto gli avvenimenti si susseguono secondo i canoni ben noti del processo e condanna di Carnevale: il fantoccio di Juvanne Martis responsabile delle disgrazie della comunità, viene bruciato nella piazza principale.

Nei ricordi degli anziani riaffiora la tradizione del “morto di Carnevale”, quando un grottesco corteo funebre portava per il paese un sempliciotto legato ad una scala – Juvanne Martis morto – questuando in suo nome di casa in casa.

Don Conte a Ovodda di Paolo Piquereddu. 20’ Il carnevale della Barbagia – territorio montano della Sardegna centrale – è caratterizzato da una particolare atmosfera, un po’ triste ed inquietante, dovuta alla presenza delle maschere tradizionali dei pastori; queste sono fatte di pelli di pecora, campanacci e maschere facciali grottesche.

Le più conosciute sono quelle dei Mamuthones di Mamoiada. Dal generale tono malinconico dei carnevali della Barbagia si stacca solamente la manifestazione di don Conte, ad Ovodda.

Qui, il Mercoledì delle Ceneri, ha luogo un singolare happening all’insegna di un’allegra anarchia, attorno ad un fantoccio denominato don Conte. A chiunque si presenti nella piazza principale del paese, viene immediatamente imbrattato il viso con del sughero bruciato, in una sorte di “memento mori” che precede l’immersione in un piccolo quanto coinvolgente “mondo alla rovescia”.

La festa giunge al culmine quando, al calar della notte, viene dato fuoco al pupazzo; talvolta l’accensione fa seguito ad un processo e condanna, talvolta si procede senza, essendo comunque inevitabile che don Conte, responsabile dei mali della comunità, subisca la giusta punizione.

La sua fine sembra lasciare tutti soddisfatti, anche se qualcuno piange sconsolatamente. Ingresso libero con Green pass e mascherina FFP2

Enzo Cugusi

Torino 21 febbraio 2022