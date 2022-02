Capoterra: Gavino Meloni nominato coordinatore cittadino della lega.

La Lega Sardegna ha nominato Gavino Meloni nuovo coordinatore per la città di Capoterra. Attualmente Consigliere comunale e presidente della Commissione Attività Produttive, Meloni raccoglie il testimone di Matteo Labò. Lo hanno comunicato il coordinatore regionale Dario Giagoni e il coordinatore provinciale Andrea Piras augurando buon lavoro al neo-coordinatore.

“Prosegue incessante il lavoro di tutta la squadra Lega di strutturazione e di crescita del partito su tutti i territori. – commentano Dario Giagoni e Andrea Piras – Un lavoro che non sarebbe possibile senza la costante presenza dei numerosi sostenitori e simpatizzanti che quotidianamente si impegnano per portare avanti i nostri ideali, per dare risposte ai cittadini, per essere un punto di riferimento costante per tutto il movimento. Desideriamo pertanto esprimere i miei più vivi auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore cittadino, nonché primo consigliere comunale leghista del Comune di Capoterra, Gavino Meloni, siamo certi che saprà il lavoro encomiabile svolto sino ad ora sarà esteso al nuovo ruolo, rappresentando al meglio le istanze di tutta la cittadinanza tanto a livello locale quanto a livello regionale. Un sentito grazie va, infine, al coordinatore uscente Matteo Labò per il prezioso lavoro svolto sino ad ora sul territorio. Andiamo avanti più convinti e determinati che mai nel grande e minuzioso intento di crescere sempre più nella provincia” Concludono i leghisti.