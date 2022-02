Capitani Coraggiosi: torna la rassegna di Cada Die Teatro per bambini

Gran festa finale per l’edizione 2022 di Capitani Coraggiosi, la rassegna di Cada Die Teatro dedicata ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Il coraggioso veliero dei nostri capitani approderà in porto e attraccherà domani, domenica 27 febbraio, quando negli spazi del Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius si comincerà, come al solito, alle 16 con Come un Luna Park, laboratorio dei Cemea.

Immancabili le attività legate a Micro giardini sensibili, installazione/laboratorio esperienziale con Francesca Pani, Lara Farci e Mauro Mou, a Giochiamo con trasporto, laboratorio degli Amici della bicicletta, Colora il tuo spettacolo (verranno esposti i tanti disegni realizzati dai bambini e dalle bambine), e poi, ancora, le mostre, quella sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura e I tesori naturali di un’isola, curata dall’agenzia regionale Forestas (visite guidate a cura di Giorgia Loi). Alle 17 festosa Merenda e alle 17.30 si chiude in musica e allegria con FILASTROCCHE’N’ROLL & L’Armeria dei Pirati, con Renzo Cugis e Gianfranco Liori al timone e una “ciurma” composta da Samuele Dessì (chitarre cattive), Andrea Lai (chitarra bassa bassa), Diego Deiana (violino malinconico), Mario Marino (tamburi di battaglia). Come tutti i mostri che si rispettino, Cugis e Liori a volte si trasformano e diventano una creatura che passa da due a sei teste, per un totale di dodici occhi. Ma non basta. Diventano un essere che suona chitarre elettriche, basso, violino e batteria contemporaneamente e che si fa chiamare con un nome terrificante: L’Armeria dei Pirati. Filastrocche’n’roll sarà “un concerto mostruosamente vero per quei piccoli grandi rockettari che sono i bambini!”.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius e con la collaborazione dell’Agenzia Forestas (Regione Sardegna), della Città Metropolitana di Cagliari e dell’Associazione Cultarch.

Info e prenotazioni

Ingresso 8 € (6 € per i residenti)

Biglietto coraggioso 10 €

Ogni settimana viene offerto un biglietto “sospeso”

Teatro Si ‘e Boi piazza Si ‘e Boi (ingresso via Veneto) – Selargius

328 2553721 – biglietteria@cadadieteatro.com

Gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle disposizioni sul Covid 19. Ingresso con super Green Pass. I posti verranno assegnati dall’organizzazione. Prenotazione obbligatoria per gli spettacoli e i laboratori. È possibile prenotare entro le 12 del sabato. La biglietteria apre la domenica alle 15.30.