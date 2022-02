Capitani Coraggiosi 2022: Gufo Rosmarino arriva a Selargius

CAPITANI CORAGGIOSI, e tre. La rassegna che Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie giunge domenica 4 febbraio alla terza tappa negli ormai consueti spazi del Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius.

Il via, sempre alle 16, con Stranimali, laboratorio dei Cemea per andare alla scoperta di animali stranissimi e paurosi, e Micro giardini sensibili, l’installazione-laboratorio esperienziale a cura di Francesca Pani e Lara Farci. Ancora, Giochiamo con trasporto, con gli Amici della bicicletta, Colora il tuo spettacolo e poi le visite alle mostre, quella sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura e I tesori naturali di un’isola, mostra curata dall’agenzia regionale Forestas.

Alle 17 scocca l’ora della Merenda e alle 17.30 sul palco del Si ‘e Boi ecco planare GUFO ROSMARINO AL GRAN CIRCO DEI PINGUINI, produzione di Cada Die Teatro, di e con Giancarlo Biffi (luci di Emiliano Biffi, suono di Matteo Sanna, immagini di Valeria Valenza, realizzazione pupazzi di Marilena Pittiu e Mario Madeddu). Una nuova avventura della saga (edita da Segnavia) dedicata al simpatico gufetto creato da Biffi. Tutto ebbe inizio quando un giorno i due pinguini, dopo aver lasciato il frigorifero dello scrittore in cui abitavano da tempo, decisero di darsi da fare, ovvero di fare quello che meglio sapevano fare: dare vita a un circo. E così, Ric e Pic, alette costantemente in movimento e musetti sempre allegri, si misero a girare paesi e città, facendo conoscere in tutti i luoghi, il meraviglioso Gran Circo Pinguino…Sulle ali dell’avventura, attraverso il profondo sentimento dell’affetto, una intrepida, dolce, storia d’amicizia e fratellanza. Di case che si lasciano e case che si trovano, case immobili e case in continuo movimento, case da cui si è portati via e case a cui si vuole ritornare. Case, nidi, tane o frigoriferi, per continuare a vivere tutti insieme.

Dello spettacolo è in programma una matinée per le scuole lunedì 7 febbraio (alle 10, ingresso 4 euro).



***



Info e Prenotazioni

Ingresso 8 € (6 € per i residenti)

Biglietto coraggioso 10 €

Ogni settimana verrà offerto un biglietto sospeso

Teatro Si ‘e Boi piazza Si ‘e Boi (ingresso via Veneto) – Selargius

328 2553721 – biglietteria@cadadieteatro.com

Gli spettacoli si terranno nel rispetto delle disposizioni sul Covid 19. Ingresso con Super Green pass. I posti verranno assegnati dall’organizzazione. Prenotazione obbligatoria per gli spettacoli e i laboratori. È possibile prenotare entro le 12 del sabato.

La biglietteria apre la domenica alle 15.30

www.cadadieteatro.com