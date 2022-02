Capitaneria di porto, La Maddalena: ecco la nuova ordinanza

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTE le proprie Ordinanze nn. 23/04, 36/07 e 60/16 rispettivamente in data 28.04.2004,

05.07.2007 e 26.04.2016, inerenti la disciplina delle tariffe per la fornitura delle

prestazioni ai passeggeri che fanno scalo nel Porto di Santa Teresa Gallura e per i diritti

di security nel medesimo sorgitore; VISTA la Legge 28 gennaio 1994, nr. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo allegato A, ove si riporta che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è costituita dai porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale); VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, nr. 169, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla citata Legge nr. 84 del 1994; VISTO l’articolo 15, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 169/2016, che ha introdotto all’articolo 13, comma 1 della legge n. 84/94 la lettera e-bis) relativa ai diritti del porto; VISTA l’Ordinanza nr. 44 del 20.12.2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, inerente la disciplina dei diritti di porto e di security nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura e Arbatax, con

decorrenze diversificate e meglio specificate all’articolo 8 del medesimo provvedimento;

RITENUTO opportuno, considerate le competenze attribuite per Legge all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nel Porto di Santa Teresa Gallura, dover procedere

all’abrogazione dei provvedimenti emessi dalla Capitaneria di Porto ed antecedenti

all’entrata in vigore dell’Ordinanza nr. 44 del 20.12.2021 della medesima A.d.S.P.;

VISTI gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di

Esecuzione (Parte Marittima), ORDINA

Articolo unico

Le proprie Ordinanze nn. 23/04 in data 28.04.2004, 36/07 in data 05.07.2007 e 60/16 in data 26.04.2016

sono abrogate.

La Maddalena, 10.02.2022