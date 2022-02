Cantina sarda Gibadda: degustazione in coppia e vino condiviso in rete

La cantina sarda Gibadda di Arbus ha ideato una proposta interattiva per le coppie di wine lover che vogliono celebrare una serata speciale a San Valentino, il prossimo 14 febbraio. Infatti, i kilometri da percorrere non sono un problema per gli innamorati che grazie alla Mommotino Romantic Box creata dalla cantina potranno festeggiare con un brindisi speciale insieme ai loro partner.

La proposta di Gibadda

La cantina sarda Gibadda ha pensato a tutto per far passare una serata indimenticabile alle coppie di wine lover. Ha creato una confezione all’insegna del gusto e della sperimentazione:

– Mommotino Romantic Box: include una cassetta con due bottiglie di Mommotino IGT Isola dei Nuraghi e due schede degustative da compilare al momento delle degustazioni. Il dettaglio più interessante è che i wine lover potranno inviare alla cantina le loro degustazioni personali di Mommotino o pubblicarle sui profili social menzionando @Gibadda. E chissà…potrebbero presto trovare il loro contributo anche tra le schede tecniche sul nuovo sito web!

La Azienda Agricola Gibadda

Gibadda si trova alle porte di Arbus (provincia del Sud Sardegna) ed è stata fondata nel 2014 da Luigi Secchi, imprenditore nato e cresciuto in Sardegna, esperto di vini e ristoratore a Venezia da tanti anni. Oggi la cantina produce tre vini: Mommoti IGT Isola dei Nuraghi (Barbera Sardo, Bovale, Carignano, Cannonau, Monica), Mommotino IGT Isola dei Nuraghi (Barbera Sardo, Bovale, Carignano, Cannonau, Monica) e Vermentino di Sardegna DOC, e in edizione limitata S’obia un olio d’oliva extravergine.

Gibadda ha solide radici nella tradizione vitivinicola sarda ma è aperta alle innovazioni (fermentazione di vini in anfora) e concepisce la sua offerta nell’ambito della cucina di alta qualità. I titolari sono anche ristoratori con una lunga traiettoria e abbinano sapientemente le loro creazioni sarde ai piatti che propongono nella loro Trattoria Anzolo Raffaele a Venezia.

Per informazioni: info@gibadda.it

Facebook: https://www.facebook.com/gibadda

Instagram: https://www.instagram.com/gibadda/