Camera di Commercio SS: Webinar crediti d’imposta, impresa e innovazione

I CREDITI D’IMPOSTA PER CHI INVESTE IN INNOVAZIONE. COSA C’È DA SAPERE.

Venerdì 4 Marzo dalle ore 10, si terrà il webinar online gratuito (sulla piattaforma Zoom) dal titolo: “I crediti di imposta per chi investe in innovazione – Che cosa c’è da sapere”. L’incontro sarà ospitato dall’Innovation LAB della Camera di Commercio di Sassari e organizzato dal Punto Impresa Digitale dell’Ente camerale.

L’evento si inserisce nel quadro dell’accordo tra MISE e Unioncamere per azioni di sensibilizzazione, in particolare verso le imprese cooperative e le PMI, sulle misure del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Temi e obbiettivi

Ad aprire l’evento l’intervento di saluto del presidente dell’Ente camerale, Stefano Visconti. A seguire Annamaria Marconi, in rappresentanza di Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica, che illustrerà le finalità del nuovo Piano Transizione 4.0 e le attività di diffusione della rete dei PID, e Corrado Manfredotti, esperto del Piano Transizione 4.0, che entrerà in merito alle singole misure previste dal Piano: crediti di imposta per sostenere la trasformazione digitale delle imprese per beni strumentali tradizionali e 4.0 (materiali ed immateriali), Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design, Formazione 4.0.

advertisement

Maggiori informazioni qui.