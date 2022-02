Cagliari, Tavola Rotonda con i professionisti dell’oncologia per la Giornata Mondiale contro il cancro

Venerdì 4 Febbraio alle ore 18 in via Machiavelli 120/A Mai Più Sole contro il Tumore, la Fondazione Taccia, Fidapa Sezione Cagliari organizzano una Tavola Rotonda con professionisti dell’oncologia medica in cui le pazienti potranno fare delle domande. La scelta della data non è casuale, infatti il 4 febbraio si celebra La Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day) ideata e promossa dall’ente Union for International Cancer Control (UICC). Ed un modo efficace di combattere il tumore è sicuramente promuovere l’informazione, ovvero la prima forma di prevenzione, che garantisce, attraverso lo screening e gli esami di controllo una diagnosi precoce e salvavita. Aprirà i lavori Albachiara Bergamini, presidente di Mai Più Sole contro il Tumore, referente per la Sardegna di Fondazione Taccia e presidente di Fidapa Sezione Cagliari.

Interverranno:

Viviana Galimberti, direttrice divisione di Senologia IEO che presenterà il proprio libro “Preziose Cicatrici”, edito da Rizzoli advertisement

Daniele Farci, direttore Unità medicina e Oncologia Nuova Casa di Cura, Decimomannu, coordinatore Aiom Sardegna, consigliere Nazionale Aiom, Consigliere Lilt Cagliari, Consigliere Ordine Medici Cagliari

Massimo Dessena, chirurgo senologo Policlinico Duilio Casula, Monserrato, coordinatore Ragionale SIC

Stefania Farris, chirurga senologa, Policlinico Duilio Casula, Monserrato

L’evento, aperto ai pazienti, sarà l’occasione per acquistare il libro della Preziose Cicatrici e per porre delle domande ai professionisti del settore. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi attraverso il numero 3773190071 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E’ obbligatorio utilizzare la mascherina e possedere il super green pass per accedere ai locali dell’associazione.