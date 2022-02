Cagliari: siglato protocollo d’intesa tra ADM e ODCEC

Cagliari, 4 febbraio 2022 – Un’ampia e stretta collaborazione volta a divulgare gli istituti doganali e la normativa unionale vigente, anche al fine di perseguire forme di semplificazione e di miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Questo il contenuto dell’accordo sottoscritto stamattina presso la sede cagliaritana dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari tra il Presidente del citato Ordine, Pierpaolo Sanna, e il Direttore Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara.

Nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato, l’iniziativa permetterà di realizzare eventi formativi e informativi, nonché workshops periodici su istituti, adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise, allo scopo di semplificare i rapporti con le imprese, anche facilitando l’accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze di competenza dell’Agenzia, divulgando best practices nei settori fiscali e tributari e sensibilizzando gli stakeholders sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme.

“La firma di questo protocollo – evidenzia il Direttore Roberto Chiara – rafforza la sinergia con gli stakeholders al fine di supportarli dal punto di vista informativo e formativo sul territorio del sud Sardegna.

Ciò conferma il ruolo di ADM quale interlocutore fondamentale per migliorare l’operatività nel settore import/export ponendosi come supporto costante per il chiarimento degli aspetti di specifica complessità per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni unionali e nazionali; ciò nell’ambito dei diversi settori assegnati istituzionalmente alla competenza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e monopoli.

A valle della sottoscrizione odierna saranno attivate tempestivamente iniziative utili all’attività degli iscritti all’Ordine anche sulla base di loro specifiche richieste”.

“In un contesto che, per le imprese Sarde, è sempre più globale e internazionale – sottolinea il Presidente Pierpaolo Sanna – come professionisti siamo chiamati ad accompagnare le imprese negli impegnativi percorsi di internazionalizzazione.

E se in passato le imprese che si presentavano sui mercati extra nazionali (europei e

internazionali) erano soprattutto le imprese di più grandi dimensioni, oggi tali esigenze, anzi tali opportunità di esplorazione di mercati extra nazionali, è sentita anche dalle PMI. In tale contesto, le sinergie che possono realizzarsi da una proficua collaborazione con ADM sono evidenti al fine di favorire comportamenti virtuosi da parte delle Imprese in uno spirito di sostanziale e non solo formale collaborazione istituzionale con l’Agenzia.

L’istituzione della ZES (zona economica speciale) per Cagliari ma più in generale per tutta la Sardegna, auspichiamo possa rappresentare un volano importante per il rilancio dell’economia in tutto il territorio della Regione, La nostra categoria è pronta a dare il proprio contributo e l’accordo di oggi con ADM consentirà di sviluppare, nel breve periodo iniziative congiunte certamente utili per tutti gli operatori”.