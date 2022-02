Cagliari: Seminario “A come Accoglienza – Apprendimento – Adozione. Riflessioni sul tema adozione e scuola”.

Prosegue il percorso di accompagnamento all’adozione, con un focus sul tema scuola. Per insegnanti, per aspiranti genitori adottivi, per genitori, per professionisti ed educatori.

Venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 18:00 la sede di Ai.Bi. – Amici dei bambini Sardegna propone il seminario: “A COME ACCOGLIENZA – APPRENDIMENTO – ADOZIONE RIFLESSIONI SUL TEMA ADOZIONE E SCUOLA”.

È IMPORTANTE PER I BAMBINI perché se la scuola è preparata i bambini sperimenteranno accoglienza, sentiranno che le loro specificità sono comprese, avranno accesso ad esperienze a loro misura in cui sarà possibile sentirsi efficaci e sperimentare esperienze di successo. Si sentiranno in qualche modo rappresentati, potranno essere se stessi, non sentirsi soli.

I GENITORI perché affronteranno con maggiore serenità l’inserimento a scuola. La scuola non verrà vissuta come un problema che si somma alle complessità legate all’adozione (innesco di conflittualità a casa legate a carichi pesanti e conseguenze di avvenimenti vissuti dai bambini a scuola), svilupperanno aspettative congrue con le specificità dei bambini, si sentiranno compresi e adeguati, sperimenteranno vicinanza e “aiuto”.

GLI INSEGNANTI perché acquisiranno nuove consapevolezze relative al fatto che la scuola non è uguale ovunque e le esperienze scolastiche dei bambini costituiscono un bagaglio che per essere considerato risorsa deve essere riconosciuto.

Rifletteranno sul fatto che i bambini devono imparare a fare gli alunni e portano una complessità legata all’acquisizione della lingua che influenza gli apprendimenti, per cui è necessario adeguare le proposte didattiche tenendone conto, imparare a dare significato ai comportamenti dei bambini creando ponti e relazioni.

Si tratta di un’occasione per essere davvero inclusivi, imparare linguaggi diversi (quello dell’ emotività), faticare meno.

Il percorso è articolato in dieci incontri gratuiti, online, a cadenza mensile, della durata di due ore circa condotti dalla dott.ssa Marcella Griva, psicologa e psicoterapeuta, consulente di Ai.Bi.

Questo il programma completo:

18 febbraio 2022 – A come Accoglienza – Apprendimento – Adozione

18 marzo 2022 – Famiglie per la famiglia. Sostegno familiare e reti di supporto nell’adozione.

15 aprile 2022 – Fratelli in adozione. Caratteristiche e dinamiche della relazione fraterna

20 maggio 2022 – Divenire famiglia. La costruzione dei legami familiari nell’adozione

17 giugno 2022 – Il filo rosso. Origine, storia, appartenenza, integrità

15 luglio 2022 – Ragazzi dentro. Riflessioni sul tema dell’adolescenza adottiva

23 settembre 2022 – Io vengo dalla luna. Identità etnica e adozione

21 ottobre 2022 – La crisi nell’adozione. Esperienze e riflessioni sul rischio di fallimento adottivo