Cagliari, Legambiente aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide: ci sarà un webinar

LEGAMBIENTE CAGLIARI aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 Febbraio, per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle

zone umide di importanza internazionale organizza giovedì 03/02/2022 un webinar per far conoscere le zone Umide della Sardegna. Lo slogan della Giornata mondiale delle Zone Umide del 2022 è “Valorizza, gestisci, restaura, ama le zone umide”. In collaborazione con la Città metropolitana di Cagliari Legambiente Assemini – Legambiente Terralba – Legambiente Alghero Per inormazioni : in folegambentecagliari@gmail.com

Le aree umide sono i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci sulla

Terra. La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le

Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di queste aree e delle loro

risorse, ed è l’unico trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi

particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità

biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati,

garantisce ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono

una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici. Il valore delle aree umide è costituito dal fatto che esse immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginando così il rischio di inondazioni, rallentando l’insorgere della siccità e riducendo al minimo la penuria d’acqua. Basti pensare che solo le torbiere, che coprono circa il 3% del territorio del nostro pianeta, immagazzinano circa il 30% di tutto il carbonio: il doppio di tutte le foreste del mondo