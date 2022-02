Cagliari: in piazza per dire ‘no’ al confinamento imposto dal governo Draghi

Il Popolo della Famiglia Sardegna comunica quanto segue:

Giovedì 10 febbraio 2022, presso Piazza vittime Moby Prince, di fronte al Palazzo del

Consiglio Regionale a Cagliari, alle ore 11 avrà luogo un incontro di liberi cittadini, di

partiti politici, di sindacati e di associazioni culturali per dire NO al “confinamento”

imposto dal Governo Draghi ai danni dei Sardi che per libera scelta hanno deciso di non

sottoporsi alla vaccinazione, peraltro non obbligatoria, i quali dal 10 gennaio si

ritrovano impossibilitati di recarsi liberamente nella Penisola. Tali persone non hanno

più il sacrosanto diritto, garantito dalla Costituzione e dallo Statuto Sardo di salire su

un aereo o su una nave, di fatto private delle libertà di circolazione nel territorio

nazionale, del diritto alla salute, al lavoro e allo studio. Nella prospettiva di una potente

e gravissima sperequazione ai danni dei Sardi e di coloro che vivono nelle isole minori, i

referenti: Marcello Argiolas e Agostino Marcias di Italexit Per L’Italia – Sardegna;

Samuele Mereu e Riccardo Ardu di Riconquistare L’Italia – Sardegna; Siro Passino di

Ancora Italia – Sardegna; Alberto Cabiddu e Antonello Cogotti di PVU (Partito Valore

Umano); Barbara Figus e Salvatore Becca di Popolo Della Famiglia – Sardegna; Ciro

Silvestri di FISI – Sardegna; Pierpaolo Etzi di CLEMM Sardegna; Leandra Pinna del

Direttivo OSA (Operatori Sicurezza Associati); Domenico Polignone di Libertà e

Resistenza – Sassari; e le altre associazioni culturali e gruppi spontanei tra i quali, Vox

Italia Sardegna”, “S’Ispera”di Nuoro, “Liberamente” di Oristano e “Frades” di Cagliari.

Richiedono ancora una volta (vedasi comunicato stampa e PEC dell’8 u.s.) un incontro

urgente con i rappresentanti delle istituzioni della Regione Autonoma della Sardegna, il

Presidente On. Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale On. Michele Pais

e l’Assessore ai Trasporti On. Giorgio Todde in merito ai profili di dubbia

costituzionalità del provvedimento assunto dal Governo nazionale circa la necessità

del cosiddetto “super green pass” per l’uso di navi ed aerei, unici collegamenti con la

Penisola. Un chiarimento che si impone di massima urgenza ,anche alla luce dei

principi di autonomia enunciati nello Statuto Sardo e di quanto previsto dalla stessa

normativa comunitaria. Barbara Figus, Coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia: “Ci troviamo di fronte ad un provvedimento offensivo della nostra dignità, straccia la continuità territoriale e farà sicuramente sentire i suoi effetti sull’economia. L’auspicio è quello che anche nella nostra Regione ci sia una deroga. I cittadini Sardi promotori di questa iniziativa si sono sentiti abbandonati dalle Istituzioni ed in particolare dal Presidente della Regione

Solinas”. In vista della manifestazione di Cagliari, interviene anche il Coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia Nicola Di Matteo: “E’ comprensibile la necessità di contrastare la

diffusione del virus, ma abitare su un’isola non deve significare essere al confino,

perciò ritengo che sia inaccettabile per un residente dover avere il super green pass

per prendere il traghetto. Una vera ingiustizia”.

Cagliari, 8 febbraio 2022

Comunicato N.32 2022

Popolo della Famiglia Sardegna