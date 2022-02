Cagliari, denunciato 32enne per ricettazione

Ieri pomeriggio a Cagliari, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della Stazione di Stampace, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di ricettazione, un 32enne residente a Cagliari ma di fatto domiciliato a Selargius disoccupato, con precedenti denunce a carico. I militari, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, hanno accertato che il predetto è stato l’unico utilizzatore di un telefono cellulare, provento di un furto con strappo occorso a Cagliari il 4 gennaio scorso. Starà ora a lui chiarire come ne sia venuto in possesso, sempre che voglia collaborare. Di sicuro avrà un processo e un giudizio al palazzo di giustizia di Cagliari.