Cagliari: Deferito in stato di libertà per porto di armi un 55enne

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri al termine di un intervento su strada e di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 55enne, residente a Cagliari, di fatto senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico.

Questi, attorno alle ore 17:30 circa in via Roma, controllato dai militari operanti intervenuti su richiesta pervenuta alla centrale operativa “112” di via Nuoro, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 17 cm di cui 8 di lama che lo stesso, poco prima, aveva preso a maneggiare alla presenza dei passanti, alcuni dei quali, preoccupati, avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri affinché venisse interrotta un’esibizione sgradevole e pericolosa.

Si rammenta che tutti gli indagati sono da considerare innocenti fino alla pronuncia di una condanna passata in giudicato in attuazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.