Cagliari, contro l’Empoli arriva il pareggio: la salvezza è più vicina?

Prima del 2022 il Cagliari di Walter Mazzarri stava vivendo un’altra stagione da dimenticare, le vittorie faticavano (e non poco) ad arrivare, i punti erano pochi e in campo, oltre che in generale, circolava un certo nervosismo, una certa paura che in qualche modo bloccava la squadre e ha portato i rossoblù ad un punto critico. Con l’inizio del nuovo anno, sorprendentemente, è tutto cambiato. La rivoluzione è partita dal mercato invernale che ha visto Godin e Caceres fare le valigie ma, d’altra parte, ha anche portato un po’ d’aria fresca all’interno della rosa con alcuni volti nuovi che, da subito, hanno dato una grande mano alla squadra come Lovato, in prestito dall’Atalanta, Goldaniga e uno dei pupilli di Walter Mazzarri ovvero Baselli, ex Torino. Successivamente, sistemate alcune questioni extra campo, i rossoblù sono stati bravi a mostrare tutta la loro voglia di salvarsi sul campo. In questo 2022, infatti, il Cagliari ha guadagnato ben 11 punti in Serie A, un ottimo bottino che, alla fine dei conti, potrà tornare molto utile in tema salvezza. La vittoria arrivata contro l’Atalanta nella scorsa settimana ha dato una bella botta d’autostima ai sardi che, nella giornata di ieri, se la sono poi dovuta vedere con una delle squadre più sorprendenti di questa stagione: l’Empoli di Andreazzoli. L’undicesimo posto della squadra allenata dall’ex Genoa conferma che si tratta di un avversario ostico capace di mettere in difficoltà alcune delle squadre migliori del campionato italiano, come ad esempio la Juventus di Allegri e il Napoli di Spalletti. Dal primo minuto, come ampiamente previsto, si è rivelata una sfida a testa alta, entrambe le squadre volevano i tre punti e, di conseguenza, ha vinto lo spettacolo. Nonostante il rientro di Joao Pedro nell’11 titolare e il ritorno di Keita (inizialmente in panchina) reduce dalla vittoria in Coppa d’Africa, la squadra di Mazzarri ha pagato un inizio un po’ lento che ha permesso a Pinamonti di portare la gara in salita. Dopo un primo tempo a tratti da dimenticare, i rossoblù si sono presentati nella seconda frazione di gara con una certa fame di vittoria. I vari tentativi per mettere l’Empoli alle corde, alla fine, hanno portato bene e, infatti, nel finale di gara Pavoletti, appena entrato, è riuscito a siglare un gol importante che è valso uno punto che, comunque, il Cagliari ora come ora non si può permettere di rifiutare. La strada è ancora lunga ma la squadra di Mazzarri inizia a dare delle risposte convincenti.