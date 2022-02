Cagliari, Capitaneria di porto: notificato il provvedimento di fermo al Comandante di una motonave

Nella tarda serata di ieri 14 febbraio, Il nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari guidata dal Capitano di Vascello (CP) Mario VALENTE, ha notificato il provvedimento di fermo al Comandante di una motonave, battente bandiera panamense, ormeggiata presso il porto canale di Cagliari. Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed approfondita ispezione durata quasi 8 (otto) ore, durante la quale sono state riscontrate gravissime carenze correlate alla sicurezza della navigazione Le attività sono svolte nell’ambito del controllo sulle condizioni previste dalle Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali, e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti. In tutto le non conformità riscontrate sono state 14 (quattordici), di cui 7 (sette) motivo di fermo nave. Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire dal Porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control.