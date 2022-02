Cagliari, arrestato un 32enne senza dimora

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal magistrato di sorveglianza, di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale, con conseguente carcerazione, nei confronti di un 32enne, nato a Cagliari, di fatto senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico.

Gli operanti, al termine di una prolungata attività di ricerca, hanno rintracciato l’uomo all’interno di una camera di un bed and breakfast che si trova alla periferia di Cagliari. Questi dovrà scontare una pena definitiva in quanto condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, divenuta definitiva a maggio 2021.

Nel corso delle operazioni di perquisizione, l’interessato è stato trovato in possesso di una dose di marijuana pari a 0,3 grammi, 5 dosi di eroina per 0,5 grammi e una dose di cocaina di 0,1 grammi. Per tali motivi sarà segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. L’arrestato, al termine della notifica dell’atto, è stato portato alla casa circondariale di Uta.

advertisement

Si rammenta che tutti gli indagati sono da considerare innocenti sino alla pronuncia di una condanna passata in giudicato in attuazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.