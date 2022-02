Certificazione CompEx per chi lavora in ambienti a rischio esplosione per presenza di gas o polveri.

Bureau Veritas inaugura a Bologna il primo centro per la formazione contro il rischio esplosioni

Certificazione CompEx per chi lavora in ambienti a rischio esplosione per presenza di gas o polveri.

Atmosfere Esplosive: in questo termine sono ricompresi tutti i luoghi di lavoro, in cui, o per la presenza di gas o per quella di polveri, anche una sola scintilla può innescare e provocare un’esplosione.

Si tratta quindi banalmente delle stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, ma anche degli impianti industriali, come raffinerie, centrali, depositi di carburante o cartiere (con forte emissione di polvere).

Un rischio diffuso specie in tutti i Paesi industrializzati, rispetto al quale Bureau Veritas si è posto in una posizione di assoluta avanguardia puntando su una formazione specifica di tutto il personale, in primis quello addetto alla installazione di impianti elettrici, chiamato a operare in luoghi con presenza di Atmosfere Esplosive.

advertisement

Il primo corso di formazione CompEx sulla base di uno schema di certificazione delle competenze del personale in ambito Atmosfere Esplosive, si è infatti concluso in questi giorni in quello che è l’unico centro abilitato in tutto il Sud Europa a qualificare persone che, sulla base della certificazione accreditata UKAS, sono preparate a lavorare in aree e ambienti a rischio esplosione.

Mentre sino a oggi questa attività formativa in Europa era monopolizzata dalla Gran Bretagna e da rari centri in Olanda e Norvegia. Il nuovo centro CompEx di Bologna gestito in partnership da Bureau con MMH Malta Academy ed ExVeritas è destinato a polarizzare la richiesta formativa di tutti i Paesi del Sud Europa, Nord Africa e Medio Oriente, da un lato colmando un vuoto formativo sempre più stridente, dall’altro realizzando le basi per più alti standard di sicurezza in Italia e negli altri Paesi in particolare del Mediterraneo.