Bonus Nidi gratis: la graduatoria definitiva

Bonus Nidi gratis – Pubblicata la graduatoria definitiva della seconda finestra

L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’intervento nidi gratis (seconda finestra da luglio a dicembre 2021).

“Con questo provvedimento vengono assegnate risorse per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati” osserva l’Assessore ai servizi sociali Carmen Murru.

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro – famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni.

Due le finestre temporali previste dalla Regione: la prima per i bambini bimbi frequentanti i nidi da Gennaio a Giugno 2021, la seconda per quelli frequentanti i nidi da Luglio a Dicembre 2021.

La graduatoria approvata dal Comune riguarda la seconda finestra da luglio a dicembre 2021.