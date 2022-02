Bollette – Lega Sardegna: “Fatto un passo avanti”

"Grazie alla Lega, a Matteo Salvini e a tutti i ministri e parlamentari portiamo a casa un risultato fondamentale per aiutare le famiglie e le imprese sarde. - Lo dichiara Dario Giagoni, coordinatore Lega Sardegna per Salvini Premier, in merito alla decisione del governo di approvare un nuovo decreto per far fronte al caro bollette. -

“Grazie alla Lega, a Matteo Salvini e a tutti i ministri e parlamentari portiamo a casa un risultato fondamentale per aiutare le famiglie e le imprese sarde. – Lo dichiara Dario Giagoni, coordinatore Lega Sardegna per Salvini Premier, in merito alla decisione del governo di approvare un nuovo decreto per far fronte al caro bollette. –

Lega sempre presente per affrontare e risolvere i problemi concreti dei cittadini, delle imprese e dei territori. Ritengo questo un altro passo in avanti, fondamentale ora continuare a lavorare in squadra con le imprese, ascoltando le loro esigenze e mettendo in campo le misure appropriate; in questo modo sono sicuro che ce la faremo” ha concluso Giagoni.