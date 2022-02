Battesimo di Achille Lauro a Sanremo 2022 – Andolfi sul silenzio Rai: “Intollerabile!”

“La neo presidente seduta in prima fila non ha nulla da dire ai milioni di italiani battezzati?”

Battesimo di Achille Lauro a Sanremo 2022 – Andolfi si scatena contro il silenzio Rai: “Intollerabile!”



In allegato qui sotto troverete le parole di Mario Andolfi:

“Non ce l’ho con Achille Lauro, lui fa marketing. Il direttore di Rai 1 Coletta da anni

gioca a questo gioco, ma ora diventa responsabilità dei nuovi vertici Rai, a cui chiedo

conto. Il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato dove sono? La presidente

era presente, seduta in prima fila all’Ariston, non ha nulla da dirci? Non ha nulla da dire

a sette milioni di cattolici praticanti che vanno a messa tutte le domeniche e a decine

di milioni di battezzati che devono vedersi irridere il loro sacramento in modo così

banale e sciatto, calata a ‘marchetta’ dentro la logica del marketing?”.

E’ lo sfogo di

Mario Adinolfi, all’indomani della performance di Achille Lauro sul palco del festival di

Sanremo, durante la quale l’artista romano ha messo in scena una sorta di “battesimo”.

“Lui ha capito che il gioco funziona, da anni fa performance oltraggiose nei confronti

della Chiesa Cattolica sapendo che reagiranno e lui ne trarrà un lucro. Un gioco

studiato, anche ormai un po’ stanco e senza voce, vista la performance di ieri sera. E’

semplicemente irritante, ripetuto, già visto, deteriore – attacca Adinolfi. Qui la cosa

veramente grave è che se Achille Lauro avesse proposto uno schema del genere

vestito col turbante per ricordare il profeta Maometto, o portando la kippah ebraica, i

dirigenti della Rai lo avrebbero immediatamente fermato”.

Quello che “è intollerabile –

incalza il fondatore del Popolo della Famiglia – è che la Rai, in particolare Rai Uno, e in

particolare durante il più importante spettacolo nazional-popolare pagato con i soldi

delle famiglie cattoliche italiane che si permette di irridere in maniera così profonda il

sentimento cattolico, non intervenga”. Questo, sottolinea ancora una volta Adinolfi,

“non interroga Achille Lauro, interroga loro. I vertici di un’azienda che dovrebbe essere

servizio pubblico. L’oltraggio è stato reso a chi paga i loro stipendi, e ci attendiamo ora

una risposta chiara e possibilmente convincente da queste persone che sono appena

arrivate, e magari possono spiegare al direttore Coletta che non si agisce contro coloro

che rendono ancora possibile l’esistenza di un servizio pubblico radiotelevisivo

pagandosi il canone in bolletta”.