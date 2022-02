Automobilismo: tre equipaggi della RO racing al via del Rally in Circuit Championship di Rijeka in Croazia

Impegni in Croazia nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Tre equipaggi del sodalizio di Cianciana al via del Rally in Circuit Championship che si disputerà sabato 26 e domenica 27 febbraio al Grobnik Circuit di Rijeka.