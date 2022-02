Associazione Cittadini del Mondo per i bimbi ucraini

L’Associazione Cittadini del Mondo OdV Cagliari insieme alla Federazione nazionale AVIB pronta ad organizzare l’accoglienza dei bambini ucraini in fuga dagli orrori della guerra.

La guerra è una tragedia immensa le cui conseguenze le pagano i più deboli, in particolare i bambini.

advertisement

In questi vent’anni l’Associazione Cittadini del Mondo OdV insieme a tantissime altre associazioni in tutta Italia, ha ospitato decine di migliaia di bambini nell’ambito dei progetti Chernobyl.

Questo grazie al sostegno e alla collaborazione di famiglie di tutti gli angolo del nostro paese.

Tutti con grande cuore hanno aderito a questo grande atto di solidarietà concreta.

Di fronte alla guerra che colpisce territori e città a noi care, dove abbiamo tanti amici, parenti, conoscenti ci sentiamo vicini alla popolazione ucraina.

Diamo la nostra immediata disponibilità per organizzare l’accoglienza dei bambini ucraini prime vittime di questa atroce guerra.

Mai come in questo momento ci pare giusto ricordare l’articolo 11 della Costituzione Italiana frutto della saggetta dei nostri Costituenti:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”

Questo imperativo vale sempre, qualunque sia l’aggressore, qualunque sia il paese vittima di aggressione. Vale oggi e valeva ieri, a vale in qualunque latitudine.

Troppi pare lo dimentichino!!

Insieme alla Federazione nazionale AVIB alla quale aderiamo che raccoglie associazioni di accoglienza internazionale a favore dei bambini bielorussi (http://www.avib.it/) sta avviando i contatti con le istituzioni.

I contatti serviranno per capire le modalità che possono essere messe in campo per poter organizzare l’accoglienza dei bambini ucraini in fuga dalla guerra, pur consapevoli delle grandi difficoltà di carattere logistico.

Chi fosse interessato può contattare la nostra Associazione alla mail: cittadinidelmondo.ca@gmail.com oppure alla mail della federazione AVIB federazione.avib@gmail.com, che opera a livello nazionale, per poter creare una mailing list delle famiglie disponibili, attraverso la quale non appena sarà chiaro come poter procedere alle accoglienze comunicheremo le modalità operative.

Cagliari, 25/02/2022

Associazione Cittadini del Mondo OdV

Aderente alla Federazione AVIB

Il Presidente Cav. Giuseppe Carboni

Il Segretario Rag. Carlo Altea