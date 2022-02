Arrestata passeggera con 25 ovuli di eroina in corpo all’aeroporto di Alghero

Nel corso della consueta attività di controllo per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno fermato presso l’aeroporto di Alghero una passeggera nigeriana, proveniente da Bologna, che veniva ripetutamente segnalata dal fiuto di “Beky”, cane in dotazione all’unità cinofila.

Fermata e sottoposta al controllo, alla domanda se detenesse sostanze stupefacenti, la donna rispondeva negativamente, ma durante l’ispezione manifestava evidenti segnali di nervosismo da indurre negli operanti il sospetto che nel bagaglio o nella sua persona, potessero occultarsi tali sostanze.

Sentita l’Autorità Giudiziaria competente, la passeggera è stata accompagnata all’Ospedale Civile di Alghero per eseguire una radiografia, dalla quale è emersa la presenza nel corpo di ben 25 ovuli, successivamente sottoposti a sequestro quali corpi di reato, che sono risultati contenere 300 grammi circa di una sostanza stupefacente, presumibilmente eroina.

Il P.M. di turno ha disposto l’arresto e l’immediata traduzione in carcere dell’interessata.

Questo importante sequestro testimonia l’elevato livello di vigilanza, garantito dai funzionari ADM e dai militari della GdF presenti nei presidi di controllo aeroportuali.