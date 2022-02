Aorn Caserta. Plauso Ugl per la nascita del PIIC. Laudisio ” Corretto premiare le professionalità”

La Ugl apprende con piacere che è stato portato a termine l’iter di istituzione del PIIC, Peripherally Inserted Central Catheter Team, presso la UOC Anestesia e Rianimazione diretta dal Dott. Pasquale De Negri. Il nuovo team avrà il compito di migliorare la qualità e l’offerta dei servizi dell’Unità Operativa gestendo le procedure degli accessi venosi centrali percutanei, in un contesto di alta professionalità. Per questo compito di grande responsabilità sono stati selezionati quattro infermieri che in virtù delle proprie competenze ed esperienze hanno ricevuto il via libera per far parte del team.

“Si tratta di una scelta lungimirante – afferma la segretaria provinciale della Ugl Salute Caserta Maria Rosaria Laudisio – che premia la preparazione e la professionalità dei colleghi, oltre che valorizzare il merito e le competenze del personale che lavora nei reparti. E’ una svolta coraggiosa, in linea con quanto avviene in altre realtà che valorizzano in pieno le professionalità dei dipendenti. Un plauso ed in bocca al lupo ai colleghi che con merito, spirito di abnegazione e di servizio, hanno ottenuto l’incarico. Congratulazioni anche al prof. De Negri per l’impegno profuso nella creazione di un servizio sanitario che aumenta la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ringraziamo infine il Dr. Gubitosa e la Dr.ssa Annachiarico che nei loro ruoli di direttore generale e sanitario hanno investito sulla professionalità e sulle competenze dei colleghi premiando il merito, valorizzando le risorse umane e la gestione economica e ponendo l’azienda ospedaliera all’avanguardia nell’applicazione di nuove tecnologie mediche”.

“La Ugl – conclude la sindacalista – intende accompagnare la crescita della sanità in Terra di lavoro, sostenendo le scelte virtuose e criticando con asprezza quelle cervellotiche; è questo un percorso che prescinde dalle esigenze e dalle conte del momento”.