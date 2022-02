“Andiamo piano”, l’esordio della cantautrice Alaska

“Andiamo piano” (Roba da Matti Dischi/Artist First) è il titolo del singolo d’esordio di ALASKA, progetto di Giada Ferraris, cantautrice toscana. Da oggi in radio e in digitale

Il brano, nato in una sera qualsiasi, racconta la storia di una ragazza che dopo aver sofferto per amore non se la sente di ributtarsi in una nuova storia, fino a capire che vale sempre la pena rischiare se dall’altra parte troviamo qualcuno pronto a renderci felici.

“Andiamo piano”, scritto da Alaska e da Renato Esposito, è prodotto da Lorenzo Ceccarelli in arte Loreto, giovanissimo e promettente produttore toscano

A proposito del nuovo singolo l’artista ha dichiarato: «Ho preso molto seriamente questo progetto e “Andiamo piano” per me è solo l’inizio di una serie di grandi cose. L’obiettivo sonoro era di riuscire a creare un’atmosfera molto leggera, delicata. La prima voce guida con decisione l’ascoltatore in questo viaggio, quasi come fosse dentro la sua coscienza; i cori in lontananza lo rapiscono emotivamente durante tutto l’ascolto e rappresentano tutti gli altri pensieri della protagonista che viaggiano veloci da una parte all’altra, quasi a sfiorarti».

Biografia