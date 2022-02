Allarme FSI-USAE: bloccata graduatoria infermieri al Brotzu di Cagliari

FSI-USAE lancia l’allarme sullo scorrimento della graduatoria degli infermieri dell’azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.

“La carenza di personale infermieristico è grave in tutta la Sardegna e rischia di paralizzare il funzionamento degli ospedali sardi“.

“Nonostante la nostra nota di sollecito inviata in data 31.01.2022, relativamente alla richiesta di convocazione e di scorrimento della graduatoria per infermieri dell’Ospedale Brotzu di Cagliari , ancora non abbiamo avuto alcun riscontro. Notiamo una certa indifferenza verso quelle che sono problematiche gravi come la grave carenza di personale infermieristico e le criticità in cui versano tutti reparti delle varie Aziende sanitarie, le quali dovrebbero attingere dalla graduatoria sopra citata”, spiega la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

Eppure le procedure concorsuali si sono concluse il 02.11.2021 ed a tutt’oggi dopo oltre tre mesi i vincitori attendono di essere convocati per l’assunzione e la scelta della sede.

La cronica carenza di personale e queste lungaggini continuano a gravare sul personale superstite.

“Si evidenzia che le tempistiche utilizzate per i Tecnici di Radiologia sono state molto più veloci. Proprio in questi giorni si sta procedendo alla convocazione ed allo scorrimento della graduatoria per Ingegneri, stilata successivamente alla summenzionata per Infermieri. Una cosa che ha il sapore della beffa visto che, la situazione pandemica perdura da due anni ed appare più urgente la convocazione degli Infermieri.

Senza dimenticarci che moltissimo personale vincitore della procedura di mobilità è in attesa del turn-over. Una situazione non più rinviabile o il sistema sanitario sardo collasserà definitivamente” conclude la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.