Alghero pronta ad ospitare uno dei più grandi eventi dell’universo Crossfit

WW4M Sardegna, 2/3/4 settembre 2022: la leggenda Usa Rich Froning ci sarà

Alghero 2, 3 e 4 settembre 2022, l’evento nell’evento: Rich Froning parteciperà all’edizione 2022 del Wod War 4 Mori (WW4M – CrossFit) ospitata sulla Riviera del Corallo. La novità assoluta è l’apertura totale agli adaptive team, nessuna categoria a parte e atleti con disabilità chiamati alla sfida.

La notizia è di quelle che spaccano: il più grande interprete a livello mondiale della disciplina, uomo diventato leggenda e considerato “the fittest man on the Earth” (L’Uomo più in forma della storia) sarà uno dei tantissimi e attesi protagonisti del WW4M, una delle gare a team fra le più importanti d’Europa e dell’intero universo CrossFit che a partire dalla città di Alghero per arrivare all’intera Isola , alla penisola e spaziando sino alle pendici più estreme del vecchio continente, sino a superare gli oceani per arrivare all’America, cuore pulsante di un movimento che conquista sempre più proseliti ed ha proprio in Froning il suo baluardo.

Rich Froning nasce in Michigan, risiede oggi in Tennessee, si Laure al college grazie al suo grande talento nel baseball ma rinuncia presto al diamante per lavorare come vigile del fuoco. Alla fine della prima decade anni 2000 incrocia la sua strada con il CrossFit. Dal 2011 al 2014 è dominante: vince per 4 anni consecutivi i “Crossfit Games” – l’Olimpo della disciplina – poi ancora, dal 2015 al 2021 ma stavolta nella competizione riservata ai team. Un influencer da milioni e milioni di follower – nel 2015 la Reebok ha realizzato una scarpa appositamente per lui -, testimonial della manifestazione, di Alghero e dell’Isola proiettato nello sconfinato universo dei crossfitter.

Parola d’ordine, inclusione, apertura totale agli atleti Adaptive: “Tutto il mondo può fare Crossfit senza preoccuparsi dell’etá, dei traumi fisici o del suo livello di fitness. Il programma si modifica e si adatta ad ogni persona per aiutarla a sentirsi sana e nella giusta forma fisica. Atleti olimpici o anziani, possono eseguire le stesse esercitazioni, solo modificandole leggermente“.

IL WW4M nasce in seno al box sassarese Bad Boars Crossfit, si sviluppa in anni di manifestazioni organizzate, riuscite, premiate ed applaudite. L’idea cresce al pari della passione, la collaborazione con Insula Events la trasforma in grande evento di portata mondiale, il supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna alimentano la consapevolezza che la Sardegna, Alghero nello specifico, sono sedi ideali e possibile per le grandi kermesse mondiali. Evento che dopo due anni di limitazioni alle grandi manifestazioni sportive, dopo mesi di allenamenti virtuali di voglia di tornare in palestra, rappresenta l’idea rinascita del movimento a livello locale, regionale, nazionale e molto oltre.

La Sardegna si prepara a trasformarsi nell’Isola dei titani (strong Sardinia), donne e uomini di ferro pronti a confrontarsi fra loro e con sé stessi in una tre giorni di fitness, di salute e sfide all’ultimo wod. Sono attesi 128 team provenienti da ogni parte del globo, fra cui quello del campione a stelle e strisce, per un totale di 512 atleti in gara ed un indotto complessivo calcolabile in circa 15mila presenze sul territorio.

Il WW4M è una gara internazionale a team – i più forti team al mondo -, ogni team sarà compito da 2 donne e da 2 uomini messi a confronto nelle 4 categorie previste: Elite, Open, Master Young e Master Classic. Tutto sarà articolato lungo 6 wod (4 wod + semifinali e finali). Sono 4 i grandi testimonial dell’evento: Marta Ricottini, Marina Novelli, Andrea Barbotti e il sardo Michele La Robina.

Una occasione da vivere, per atleti professionisti, appassionati, amatori e curiosi. Perchè il CrossFit è uno straordinario spettacolo di sport ma è anche disciplina che può essere approcciata da tutti senza limitazioni, un vero e proprio stile di vita caratterizzato da esercizio fisico sicuro ed efficace abbinato ad una sana alimentazione. Qualche numero? Si parla di 15mila box (palestre) affiliati in oltre 120 Paesi, con oltre 3 milioni e 500mila praticanti nel mondo. Alghero capitale del CrossFit, nel segno del WW4M al grido di “strong Sardinia!”.