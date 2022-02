Air Italy. Mura (Pd): “Emendamento proroga Cig per altri 12 mesi”

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) si è espressa davanti al Ministero dello Sviluppo economico in occasione del presidio dei lavoratori ex Air Italy a Roma.

“Intorno ai lavoratori di Air Italy si deve stringere il cerchio della solidarietà istituzionale e politica, e si devono costruire prospettive industriali. Si può fare nell’immediato, dando un sostegno trasversale all’emendamento che ho presentato al Milleproroghe che permetterebbe di assegnare altri 12 mesi di cassa integrazione ai lavoratori in licenziamento dalla compagnia aerea.

Il documento ha superato il vaglio di ammissibilità ma è chiaro che occorre un largo concorso di forze che sentano la responsabilità di non abbandonare al loro destino tante famiglie. Bisogna inoltre che i ministri competenti tengano fede all’impegno preso quando – ricorda la parlamentare – è stato attivato il tavolo interministeriale sull’onda delle lettere di licenziamento.

Come ripetiamo da almeno un anno, si creano prospettive per i lavoratori solo se il settore del trasporto aereo viene considerato nel suo insieme. Il Governo è in piena attività e – conclude Mura – se ne deve occupare”.