Agricoltura, (FDI): “Subito in Parlamento crisi Arborea; servono interventi urgenti e strutturali”.

“Abbiamo voluto incontrare il nuovo CDA della Tre A per solidarietà e perché, dopo il loro grido d’allarme lanciato, non potevamo restare immobili davanti a chi non ha mai chiesto aiuto e ora, giustamente, richiede attenzione e azioni per salvaguardare un patrimonio economico e sociale. Siamo preoccupati e preso atto delle difficoltà dovute, non solo ad un oggettivo rincaro dei prezzi dell’energia, dei mangimi, delle materie prime, c’è il peso dell’insularità.

La situazione è grave e a rischio. Stiamo già studiando i provvedimenti da presentare. Serve l’attenzione di tutte le forze politiche e soluzioni immediate”, dichiara Salvatore Deidda, deputato sardo di FdI che, insieme al Senatore Luca De Carlo, Resp. Naz. del Dipartimento Agricoltura, al capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Francesco Mura, e ai dirigenti del circolo di FdI Arborea, hanno visitato le realtà produttive, dagli allevamenti alla produzione di biogas ai liquami animali.

“Due sono gli interventi da mettere subito in atto: uno che garantisca liquidità e copertura economica per evitare che, a seguito dell’impennata dei costi delle materie prime ed energia, tante imprese falliscano. E l’altro di tipo strutturale che sancisca la strategia e la difesa del settore agricolo e del latte in primis, in quanto settore strategico di interesse nazionale in un’Europa dove nazioni come Francia e Germania difendono i propri prodotti. Noi non possiamo lasciare i nostri operatori senza sostegno e siamo già a lavoro per portare in Parlamento la questione Arborea”, concludono gli esponenti di FdI