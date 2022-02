A Sassari la piccola rassegna eno-letteraria “Racconti sul Vino”

Ogni calice bevuto ha una storia da raccontare. In collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, una serie di micro reading affidati all'estro di donne, uomini, giornalisti, scrittori, amanti dello scrivere ed esperti del buon bere. Appuntamento in Vineria Tola, mercoledì 23 febbraio dalle ore 18.30

Come un buon vino, l’idea buttata lì attorno ad una botte promossa a tavolino fra due calici di rosso e un tagliere al gusto di Sardegna in piazza Tola ha affinato i suoi sentori e preso carattere, pronta ora ad essere condivisa. Condivisa, come un buon vino.

Nasce così la prima edizione della piccola rassegna eno-letteraria “Racconti sul vino” – da un’idea di Fabio Masia realizzata in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari -, naturale e spontanea come il processo con cui l’uva abbandona la vite, diventa mosto, ama la botte, sposa la bottiglia e invecchia sino a quando, nel giorno più importante del suo trasformarsi in vino, regala al palato l’emozione del suo sapore.

Una serie di micro reading (uno a settimana, il mercoledì a partire dalle 18.30 in Vineria) affidati a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, giornalisti, scrittori, amanti dello scrivere ed esperti del buon bere. Perché “Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare” recita il payoff. Massimo rispetto per tutti, e invito aperto certamente anche agli astemi, al tavolo e alla lettura. Si comincia mercoledì 23 febbraio 2022: leggeranno il giornalista e membro dell’AMST Andrea Sini (che per l’occasione oltre al racconto proporrà alla platea anche una “storia di vino e di pallone”), Luca Dore già autore del fortunato libro “Bravo Charlie” e John McSun. In programma anche una parentesi tutta enologica dedicata al vino e ai suoi protagonisti (Sandro Panzali).

“Non un inno al bere sfrenato e al baccanale, tutt’altro. Un invito al bere responsabile e consapevole, al buon bere in generale, accompagnato ad un racconto che stimoli la risata e scateni le endocrine.. come anche un grande vino sa fare“.

Accadrà fra tavoli e bacon della “Vineria Tola” di Fabio Masia, uno degli ormai storici locali di piazza Tola e prima attività ad aver sollevato le serrande – nel momento in cui lo spazio rinasceva a nuova vita – sullo splendido scorcio cittadino intitolato all’illustre intellettuale, estrico, politico e magistrato grande protagonista dell’800 sassarese. Ad accompagnarla in questo viaggio eno-letterario la Biblioteca Popolare del Sport di Sassari, una realtà unica nel suo genere anch’essa gemma preziosa custodita nel centro storico della città, aperta a tutti, gratuitamente fruibile e realizzata dall’Associazione Memoria Storica Torresina.

Una statua di Pasquale Tola domina la piazza. Oggi sono tante le attività che si affacciano sul quadrato incasinato nel cuore pulsante del centro storico. Tante, purtroppo, hanno in realtà scelto di non riparte in questo tempo grave di crisi pandemica. Tante però resistono, fanno rete fra loro e con altri, cercano di esserci e di proporre anche quando il buio cala presto e diventa difficile.

“Il vino è ciò che caratterizza l’essere stesso della Vineria, da anni ormai punto di ritrovo per generazioni di sassaresi e non. Vogliamo rendergli omaggio, apprezzarlo e renderlo ancora più protagonista omaggiandolo con racconti scritti o scelti ad hoc, per ogni singolo appuntamento di questo mini reading, da lettrici e lettori che hanno accettato il nostro invito. Non è solo marketing. Non è solo promozione della nostra attività. È voglia condivisa con la Biblioteca Popolare dello Sport, è esigenza reale di dare una scossa ad una zona del centro storico della città che oggi soffre la crisi e che può regalare grandi momenti di convivialità, cultura e vita comune. Passate a sorseggiare un calice di Monica di Sardegna, o ad ascoltare un racconto colorato di rosso cannoau” dice Fabio Masia.

Ogni singolo appuntamento si svolgerà negli spazi interni o esterni della Vineria Tola, nel rispetto delle eventuali restrizioni ancora in vigore e delle norme di contrasto alla pandemia. L’invito è sempre e soltanto al bere responsabile, riservato (in forma alcolica) soltanto ai maggiorenni