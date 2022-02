A Gallipoli il 22° Campionato Italiano Biliardo Sportivo

Si chiude la terza prova dei Campionati Italiani svoltasi a Gallipoli, che ha visto trionfare Michelangelo Aniello con il risultato di 4-3 su Pierluigi Sagnella. Terzo posto per Giovanni Triunfo e Nicolas Josè Fillia.

Un cammino senza sosta quello di Aniello che prima di arrivare all’ultimo atto, ha collezionato quattro successi, con Giovanni Triunfo (4-1) in semifinale, con Paolo Marcolin (4-3) nei quarti, con Carlo Diomajuta (4-3) negli ottavi e con Giovanni Mentrangolo (4-0) nei sedicesimi di finale.

Dall’altra parte del tabellone, invece, Sagnella ha eliminato Nicolas Josè Fillia in semifinale alla bella. In precedenza, nei quarti, negli ottavi e nei sedicesimi erano arrivate le vittorie rispettivamente contro Stefano Alesso (4-3), contro Fioravante Vecchione (4-1) e contro Angelo Confrafatto (4-3).

Con il successo del campione pugliese, si conclude così un altro capitolo di una stagione sempre più entusiasmante. A testimoniarlo sono stati i tantissimi iscritti e la passione con la quale gli amanti del grande biliardo hanno seguito gli incontri sul canale ufficiale della Federazione Billiard Channel, grazie al lavoro impeccabile di tutto lo staff.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il Presidente del Comitato Regionale FIBiS Puglia-Basilicata Giovanni Sperti a conclusione della prova – di aver nuovamente organizzato, con la collaborazione del gruppo CAROLI Hotels, un evento così importante per il biliardo in Puglia. Tutto questo unitamente al progetto Biliardo&Scuola, che finalmente si sta sviluppando anche in Puglia grazie al lavoro dei responsabili regionali Andrea Toni e Vito Famiglietti con la continua crescita di una disciplina così bella come il biliardo, mi riempie di orgoglio e ci ripaga di tutti gli sforzi che ogni giorno vengono fatti da tutto il Comitato”.

Ora l’appuntamento è per la 4^ Prova Fibis Challenge che andrà in scena presso il CSB Bassa Marea di Cerreto Guidi dal 19 al 28 febbraio per un’altra attesissima tappa.