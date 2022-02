A cena con il green pass di un amico. Denunciato dalla Polizia Stradale

Cagliari, 5 febbraio 2022 – Nella serata del 3 febbraio, una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un servizio specifico per il controllo delle certificazioni verdi, ha denunciato per sostituzione di persona l’avventore di un noto locale di ristorazione.

Durante il controllo all’interno del noto locale, gli Agenti della Polizia Stradale di Cagliari hanno scoperto che uno dei clienti presenti era entrato utilizzando il green pass di un’altra persona, in quanto il proprio era scaduto.

A seguito dell’accertamento, il soggetto veniva denunciato in stato di libertà per il delitto di cui all’art. 494 C.P. e sanzionato come previsto dalla normativa vigente.