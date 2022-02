57° Corso Per Aspiranti Agenti di Polizia Locale

Corso UIL FPL di Preparazione per i Concorsi e docente il Vice Comandante spezzino Andrea Prassini

La Segreteria UIL FPL di Oristano con Segretario Generale Michele ZUCCA, in collaborazione con la Segreteria UIL FPL della Spezia con Segretario Generale Massimo Bagaglia e l’Associazione Culturale spezzina Scuola di Formazione Professionale leader dal 2007 nell’organizzazione di Corsi e Convegni per personale effettivo delle varie Forze di Polizia, al fine di venire incontro alle esigenze di tanti giovani che vogliano partecipare ai Concorsi da Agenti di Polizia Locale, sia nella Sardegna ma anche su tutto il territorio nazionale, ha indetto la 57° edizione del Corso di Preparazione.

Il Corso, in considerazione dell’importanza dal punto di vista della preparazione e della formazione, sarà patrocinato dal Comune di Oristano Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo (Assessore Massimiliano SANNA Vicesindaco) e si terrà presso la prestigiosa Sala Conferenze del Teatro San Martino di Oristano da venerdì 04 a domenica 06 marzo 2022 nella formula full-immersion fine settimana proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi ordinariamente ha un’altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorarsi. Detto Corso, recentemente promosso anche dalla Segreteria Nazionale UIL FPL e pertanto giudicato un ottimo strumento formativo, sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso. In particolare spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l’illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test ed una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare le prove. Docente per il Corso sarà il Dott. Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP), che verrà in Sardegna su richiesta proprio della Segreteria UIL FPL di Oristano e dei corsisti della zona che hanno già avuto modo di partecipare ad alcuni Corsi già tenuti dal Docente.

Oltre ad Oristano, ricordiamo che il Docente è stato chiamato a relazionare anche a Genova, Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR), Rovigo e Crotone dove tornerà a marzo per la seconda volta. – La formazione e la preparazione rivestono un ruolo di particolare importanza nella vita professionale di tutte le lavoratrici ed i lavoratori – comunica il Segretario UIL FPL Oristano Michele ZUCCA che continua – riteniamo quindi questi aspetti dei capisaldi imprescindibili e questo Corso, richiesto a gran voce sia dagli iscritti al Sindacato e sia da molti altri giovani, rappresenta indubbiamente un’opportunità da non perdere. Per questo, abbiamo deciso di affidare per la terza volta consecutiva il mandato al Dott. Prassini, che rappresenta ormai una vera istituzione nel settore formazione. Quanto detto, anche in previsione dei Concorsi che verranno banditi in conseguenza al turnover dei pensionamenti nei vari Comuni. Inoltre – conclude ZUCCA – non si deve dimenticare che le graduatorie degli idonei nei vari Concorsi Pubblici restano in vigore per due anni, quindi, anche qualora non si venisse assunti immediatamente dall’Ente che ha emesso il Bando, dalla stessa graduatoria potranno attingere altri Comuni e quindi le assunzioni non tarderanno ad arrivare. – Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi 28 febbraio 2022 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Si precisa che lo svolgimento del Corso si terrà in piena osservanza delle vigenti norme in materia di COVID.

Per maggiori informazioni inviare mail a: corso.agenti.uilfpl.or@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479