47enne di Cagliari alla guida senza patente, era recidivo

Ieri a Cagliari, al termine di alcuni accertamenti, carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida senza patente, con recidiva, un 47enne del luogo, con precedenti denunce a carico. Questi, alle ore 14:00 circa di ieri, controllato in Via Giardini, alla guida di una Fiat 600, è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché revocata. A seguito di alcuni accertamenti è emerso che lo stesso era stato sanzionato per la medesima violazione in data 21 novembre 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.