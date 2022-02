22enne di Uta denunciato per ricettazione, era in possesso di un monopattino rubato

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 22enne di Uta, incensurato, per il delitto di ricettazione.

I militari nella serata di ieri sono intervenuti a Cagliari in Piazza Matteotti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro, attivata da una chiamata su 112 da parte di un cittadino che aveva segnalato la presenza in quell’area del proprio monopattino elettrico, localizzato mediante sistema GPS.

Il monopattino, rubato il 3 febbraio e restituito al legittimo proprietario, è stato trovato in possesso del giovane in questione che dunque non può che averlo acquisito illegalmente, sia che lo abbia rubato sia che lo abbia acquistato.