Zooka – “VIA”, il nuovo Ep con L’Elfo, Don Pero e Enzo Benz

Si parte da Manuel (Via) in cui l’artista affronta un momento di solitudine dovuto a una notizia che sconvolge la sua famiglia. Claro ospita un gioco di parole e di tematiche, in cui Zooka mette a confronto il vecchio e il nuovo sé. Si prosegue con Pezzi di te, uno dei brani dedicati al tema amoroso, in cui emerge il racconto delle prime relazioni e delle difficoltà per le ragazze nel frequentare un giovane “di quartiere”. Con Catanesi (feat. L’Elfo), la collaborazione made in Catania finalmente divenuta realtà è un’esplosione, “come la fusione tra Goku e Vegeta”.

La seconda metà del progetto si apre con Cartier, un brano senza cancellature, scritto in dieci minuti davanti al microfono dove trova spazio tutta l’istintività e l’impulsività della scrittura di Zooka. Con il singolo di traino Problemi (feat. Enzo Benz e Don Pero), le voci di Catania e di Siracusa si uniscono per una collaborazione ancora tutta siciliana, frutto delle tante cose in comune fra i protagonisti del brano. Bang è uno dei brani più diretti del progetto, in cui Zooka si rivolge a tutti coloro che raccontano una vita che non vivono davvero. “La musica è arte e l’arte va accompagnata ai propri sentimenti e alle proprie esperienze”, spiega l’artista, “Il vero resta il vero”. VIA si chiude con Outro (Vita), una dedica a un amico che non c’è più, ma anche a una terra in cui i ragazzi prendono spesso strade sbagliate.