Weekend in Marmilla il 16 gennaio a Villamar, Lunamatrona e Villanovafranca 

Non eventi e appuntamenti in questo fine settimana nel territorio dei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”.

Un’assenza determinata dall’emergenza “pandemia”, che con la variante “Omicron” ha ripreso vigore anche nella zona interna. Prosegue comunque l’impegno delle associazioni locali, che programmano il nuovo anno di attività. Inoltre alcuni suggerimenti artistici e culturali per tutti voi.

VILLAMAR – Sono i giorni del tesseramento per il nuovo anno per l’associazione turistica “Pro Loco”. Domenica 16 gennaio appuntamento dalle 10 alle 11,30 nella sede di via Azuni 2, nella casa maiorchina, per il rinnovo delle tessere degli attuali soci o l’emissione delle nuove tessere per i nuovi soci. Insieme alla tessera anche un simpatico omaggio. Appuntamento, che sarà rinnovato anche martedì 18 gennaio dalle 16,30 alle 18 e giovedì 20 gennaio dalle 9,30 alle 11.

LUNAMATRONA – Un suggerimento per una visita all’aperto in assoluta sicurezza. All’ingresso del paese, arrivando da Sanluri, il nuovo e bel murale realizzato dall’artista Gisella Mura di Collinas sulle tradizioni, i tesori archeologici e i prodotti tipici di Lunamatrona, primo fra tutti il melone coltivato in asciutto. Il progetto è stato realizzato grazie all’associazione culturale “Divulga” con il sostegno dell’amministrazione comunale ed alcuni cittadini privati, come il proprietario dello stesso muro, dove è stata dipinta l’opera.

VILLANOVAFRANCA – Un altro suggerimento. Il Comune in collaborazione con l’associazione “Sardegna Europa Mediterraneo Mondo” organizza il laboratorio culturale “Su pani, sa pasta e su trobaxiu: attuali dadi e tradizioni”. Il laboratorio, della durata di 30 ore, aperto a tutti i cittadini e le cittadine di Villanovafranca e anche ai non residenti, si svolgerà in lingua sarda, variante campidanese, in un locale messo a disposizione dall’amministrazione. Le richieste di partecipazione scadono il prossimo 31 gennaio. Per informazioni e richieste di moduli di iscrizione: – Un altro suggerimento. Il Comune in collaborazione con l’associazione “Sardegna Europa Mediterraneo Mondo” organizza il laboratorio culturale “Su pani, sa pasta e su trobaxiu: attuali dadi e tradizioni”. Il laboratorio, della durata di 30 ore, aperto a tutti i cittadini e le cittadine di Villanovafranca e anche ai non residenti, si svolgerà in lingua sarda, variante campidanese, in un locale messo a disposizione dall’amministrazione. Le richieste di partecipazione scadono il prossimo 31 gennaio. Per informazioni e richieste di moduli di iscrizione: semm9993@gmail.com – 3475371730.

SEGNALAZIONI

Vi ricordiamo che ogni giovedì pubblicheremo tutti gli eventi previsti nel fine settimana nel territorio. Una rubrica per far conoscere ancor di più le tante iniziative organizzate da comuni, Pro loco, associazioni e gruppi spontanei di cittadini e anche i tanti tesori della nostra Marmilla. Chi fosse interessato a segnalare un evento, può farlo ogni settimana, entro le ore 9 del giovedì alla mail comunicazione@unionecomunimarmilla.it o al numero WhastApp 3477756945.