We Will Rock You: lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen torna in scena nel 2023 (Milano, 2 – 12 febbraio)

Sono ora ufficiali le date di recupero delle repliche di We Will Rock You a Milano, che si terranno dal 2 al 12 febbraio 2023 al Teatro Nazionale CheBanca!. I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (online e punti vendita) e presso la biglietteria del Teatro Nazionale CheBanca!. I biglietti emessi per le repliche originariamente previste fra il 13 e il 23 gennaio 2022 sono validi per accedere ai nuovi spettacolo, rispettando settimana di programmazione, giorno e orario della replica riportati sul tagliando (ad esempio, chi ha acquistato un biglietto per la replica delle 15:30 di sabato 15 gennaio 2022 potrà accedere allo spettacolo delle 15:30 di sabato 4 febbraio 2023. Non sono previsti cambi. Chi non potrà partecipare alla replica indicata può chiedere il rimborso con voucher mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale ha effettuato l’acquisto entro e non oltre il 25 febbraio 2022. advertisement Biglietti emessi dal circuito Ticketmaster Biglietti emessi dal circuito Ticketone Biglietti emessi dal circuito Vivaticket Chi fosse in possesso di un voucher per spettacoli Barley Arts può ora utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti delle nuove repliche. Sito Ufficiale: www.wewillrockyou-themusical.it Pagina Facebook: www.facebook.com/wewillrockyouitalia WE WILL ROCK YOU Da Giovedì 2 a Domenica 5 e da Giovedì 9 a Domenica 12 Febbraio 2023 Milano, Teatro Nazionale CheBanca! – via Giordano Rota, 1 Orari Giovedì e venerdì: h. 20:45 Sabato: h. 15:30 / h. 20:45 Domenica: h. 15:30 / h. 19:45 Biglietti Poltronissima: € 55,00 + prev. Poltrona: € 45,00 + prev. Prima Galleria: € 35,00 + prev. Seconda Galleria: € 30,00 + prev. Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (online e punti vendita) e presso la biglietteria del Teatro Nazionale CheBanca!. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!