Via al nuovo anno accademico del Canepa

sarà inaugurato venerdì 28 gennaio alle 20,30 al teatro comunale di Sassari. Sul palco salirà l’orchestra sinfonica del Conservatorio diretta da Andrea Raffanini e composta da circa sessanta elementi, tutti studenti, ex studenti e docenti del Conservatorio. L’ensemble che celebra quest’anno 20 anni di attività è stato diretto da prestigiosi maestri tra cui: Umberto Benedetti Michelangeli, Massimo Pradella, Pietro Borgonovo, Augusto Vismara, Ernesto Gordini e Michele Nitti.

Il concerto, presentato da Geppi Cucciari, si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Canepa Ivano Iai, del sindaco Gian Vittorio Campus, del presidente della consulta degli studenti Raffaele Puglia e del direttore Mariano Meloni.

Il programma della serata propone la Sinfonia n. 40 in sol minore, K 550 di Wolfgang Amadeus Mozart e le Soirées musicales, op. 9 e Matinées musicales, op. 24 di Benjamin Britten. Composta insieme alla n. 39 e alla n. 41, detta Jupiter, in poco più di 45 giorni nell’estate del 1788, la Sinfonia n. 40 è una delle più note, eseguite e registrate composizioni di Mozart. La celerità della genesi, però, non sembra motivata da una pressante commissione: e si credette a lungo che quelle che possono essere a ragione considerate il testamento mozartiano nel genere della sinfonia, non fossero neanche mai state eseguite nei tre anni seguenti, prima che sopraggiungesse la precoce morte del compositore all’età di 35 anni.

Di un secolo e mezzo dopo sono invece le due Suite in cinque movimenti di Britten con cui il ventitreenne britannico non si limitava a mutuare ‘from Rossini’ i nomi di celebri lavori pianistici degli anni della maturità parigina del maestro pesarese, ma aspetti e qualità concreti della sua arte, dando vita ad originali parodie nelle simmetrie, nei crescendo dinamici, nel gusto per la strumentazione brillante, accurata, ironica. L’occasione di comporre le due Suite arrivò dagli studi cinematografici della GPO Film Unit che gli commissionarono la colonna sonora per un lungometraggio animato. Erano anni in cui Britten componeva musiche di scena per radio, teatro, cinema, imparando molto e guadagnando i primi cache.

Tra i momenti clou della serata ci sarà la consegna del premio culturale “Una sinfonia per…” L’onorificenza è stata istituita dal Conservatorio Canepa lo scorso anno con lo scopo di dedicare una sinfonia, eseguita dall’orchestra, a una personalità di riconosciuto valore tra i musicisti e gli studiosi sardi distintisi per la promozione della culturae che hanno offerto rilevanti contributi all’organizzazione e alla crescita degli Enti dell’Alta Formazione”. Nel 2021 il premio fu assegnato dalla commissione al trombettista Paolo Fresu, quest’anno sarà premiato il tenore Francesco Demuro stella della lirica internazionale.

Un ulteriore momento di rilievo della serata musicale sarà la consegna di una targa in memoria del Maestro Armando Marrosu il grande chitarrista e didatta sassarese recentemente scomparso.

“Durante questo importante momento istituzionale che porta sul palco il lavoro e l’impegno di docenti e allievi del Canepa vogliamo ricordare- dice il direttore del Conservatorio Mariano Meloni -un musicista amatissimo che ha contribuito con il suo grande talento artistico e didattico alla crescita della nostra istituzione. Nei suoi trent’anni di insegnamento al Conservatorio con la sua grande preparazione, classe ed eleganza, Armando Marrosu ha creato a Sassari una scuola chitarristica prestigiosa che ancora oggi continua a dare i suoi frutti. È stato inoltre ideatore e creatore del rinomato concorso chitarristico internazionale intitolato a Emilio Pujol di cui è stato allievo prodigioso”.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria al botteghino del Teatro Comunale dalle ore 17 alle 20. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva VideolIna (canale 10 del digitale) su sky e tivùsat(canale 819) e in streaming sul sito www.videolina.itS .