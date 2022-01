Vetralla (Viterbo) – Arriva la Befana in ricordo del piccolo Matias

Si terrà infatti una manifestazione in memoria del piccolo Matias (il bimbo vetrallese coinvolto in una triste pagina di cronaca nera) per incentivare la raccolta fondi promossa proprio dal Comune di Vetralla a favore della mamma, Majrola.