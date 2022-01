Una smart city ai piedi del Somma – Vesuvio.

Somma Vesuviana è la prima città tutta Led e diminuirà le emissioni di Co2 di ben 800 tonnellate, ma anche consentirà di risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio e risparmierà ogni anno 1548.000 kwh l’anno.

L’opera è stata già completata con ben 4000 apparecchi a LED!

Ai piedi del Monte Somma la prima smart city con abbattimento di emissioni di Co2

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana): “Ultimata una delle più grandi opere pubbliche ai piedi del Monte Somma: un’intera città a Led, dalle periferie al Borgo Antico. Abbiamo installato ben 4000 apparecchi a LED di cui 36 lanterne artistiche. Un modello che ci consente di risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, 1548.000 kwh l’anno e oltre 800 tonnellate di Co2.

Dunque impianti nuovi, decoro urbano, risparmio energetico, tutela dell’ambiente. Un project financing a costo zero per le tasche dei cittadini. L’impresa “Vesuvio Energia” ha investito 3 milioni di euro che recupererà attraverso il risparmio energetico e noi pagheremo il canone fisso, non aumentato rispetto al precedente mettendoci al riparo dagli aumenti di questi giorni. Una vera smart city, infatti non ci fermeremo alla pubblica illuminazione a led ma abbiamo già approvato progetti per realizzare Parchi e cammini green”. L’opera, la più imponente sul territorio è già completa al 95%

“Somma Vesuviana è una città a Led. L’opera è stata praticamente ultimata, mancano circa un’ottantina di punti luce. Ai pedi del Monte Somma nasce dunque una vera smart city che consente di contribuire in modo concreto all’abbattimento di emissioni di co2. Con la realizzazione di questo progetto Somma Vesuviana andrà a risparmiare ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, ma anche 1548.000 kwh all’anno e oltre 800 tonnellate di Co2 in meno immesse in atmosfera.

Tutto questo da una piccola città come Somma Vesuviana grazie al passaggio al Led, il risparmio è importante per l’intera comunità. E’ un progetto di finanza in cui l’impresa “Vesuvio Energia” ha anticipato 3 milioni di euro che verranno recuperati grazie al risparmio energetico. Noi Comune paghiamo solo il canone fisso ed è un bene perché in questo modo siamo al riparo da qualsiasi aumento. Il tutto avendo impianti moderni sull’intero territorio di Somma Vesuviana, abbattendo i consumi energetici. Dunque nessun aggravio sulle tasche del cittadino, impianti nuovi e moderni, risparmio d’energia, abbattimento di emissione di Co2, una smart city che è stata realizzata per la prima volta in assoluto a Somma Vesuviana“.

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Ci siamo! L’opera è stata realizzata già per oltre il 95%. Con questo Project Financing abbiamo tutto il territorio a LED con la sostituzione di ben 3 431 apparecchi illuminanti stradali con apparecchi a Led, dotati di ottica stradale, di 35 apparecchi illuminanti a sospensione, ed ancora la sospensione di ben 71 apparecchi illuminanti stradali esistenti sempre con apparecchi di tipo arredo a LED, dotati di ottica stradale. Siamo dinanzi ad un’opera imponente – ha continuato Salvatore Di Sarno – con la sostituzione anche di 27 globi esistenti, sempre con il LED, di ben 36 lanterne artistiche con arredi artistici a LED, ma anche la riqualificazione di 346 corpi illuminanti attraverso l’installazione di kit retrofit a LED.

L’opera davvero imponente e senza precedenti non solo sul territorio sommese è stata quasi completata, comunque è in uno stato ampiamente avviato. E vorrei ringraziare l’impresa Vesuvio Energia che ha donato alla città i punti a LED artistici installati lungo l’antica Cinta Muraria Aragonese al Borgo del Casamale”.

Le periferie tutte a LED. Il Borgo antico del Casamale tutto a LED. L’intero sistema a LED su tutto il territorio di Somma Vesuviana è dotato anche di telecontrollo.

“Siamo dinanzi ad un sistema di pubblica illuminazione che non ha simili sul territorio – ha concluso Di Sarno – anche perché dotato di telecontrollo punto per punto che consentirà di conoscere in automatico un eventuale guasto. Ogni punto luce ha un numero collegato ad una piattaforma in modo da verificare l’eventuale interruzione per un guasto, un fulmine etc… Ed infine tutti i cittadini potranno seguire il progetto sul sito https://www.illuminazionesv.com/ . Certo adesso daremo il via anche ad altre azioni che andranno ad integrazione con quanto abbiamo fatto sulla pubblica illuminazione come la realizzazione di Parchi verdi e cammini green”.