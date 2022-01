Tutto pronto per l’open day della secondaria di primo grado del Convitto Nazionale Canopoleno

Non è semplice, in questo particolare periodo, far conoscere le offerte formative. Tuttavia, le difficoltà aguzzano l’ingegno e il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari si è adeguato con una opportuna presenza anche in rete organizzando, l’Open day dedicato ai genitori e agli allievi per le iscrizioni alla secondaria di primo grado in programma oggi, 14 gennaio, on line, e domani sabato 15, in presenza, in via Luna e Sole, a partire dalle dalle 15,45.

Un Open day per spiegare e raccontare il sistema formativo del Canopoleno, condotto dal rettore/dirigente scolastico Stefano Manca, del quale fanno parte oltre mille alunni. Un sistema che inizia dalla scuola primaria, passa per la secondaria di primo grado che può contare sull’indirizzo musicale con quattro strumenti: chitarra, oboe, pianoforte e violino, giungendo fino ai quattro licei (classico, europeo, internazionale e sportivo). Un unicum sotto il profilo didattico e formativo del quale fanno parte il semiconvitto dedicato nel pomeriggio allo studio e alla formazione dei ragazzi di primaria e secondaria di primo grado e, il Convitto residenziale, che ospita gli alunni delle superiori che giungono da numerosi centri dell’Isola e il Campus dei licei.