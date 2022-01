Trovati 8,300 Kg di marijuana durante un controllo. Arrestati 2 giovani dalla Polizia Stradale

Nelle prime ore della notte, gli Agenti della Polizia di Stato, durante un controllo nel centro abitato della città di Cagliari, rinvenivano all’interno del bagagliaio di un’autovettura, 8,300 Kg. di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

I due giovani, entrambi residenti nella provincia di Cagliari, con l’ausilio di personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, venivano tratti in arresto per detenzione oltre modica quantità di sostanze stupefacenti e accompagnati presso la Casa Circondariale di Uta, e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.