Tre denunciati per furto aggravato al Conforama

Ieri a San Sperate i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato 3 algerini rispettivamente di 31, 26 e 21 anni, tutti domiciliati presso il C.A.S. di Monastir. Questi, in concorso tra loro, erano stati sorpresi all’interno del centro commerciale “Conforama” sito in San Sperate, sulla statale 131 al km 15 + 600, mentre asportavano merce per un valore complessivo di circa €70. Osservati dai commessi del citato centro commerciale, erano usciti dallo stesso dopo aver oltrepassato il varco riservato agli utenti che non avessero compiuto acquisti, avendo nel frattempo occultato il materiale sottratto all’interno dei loro giubbotti. Ad attenderli all’esterno del punto vendita vi erano però i carabinieri che, verificato mediante perquisizione quanto era precedentemente accaduto, hanno proceduto nei confronti degli stranieri, conducendoli in caserma ai fini dell’identificazione e della successiva denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.